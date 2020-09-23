Fransa'da Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı asılsız çıktı

Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, Eyfel Kulesi'nin çevresindeki yolları güvenlik çemberine aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00’de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.
Asılsız çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Polis yetkilisi, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.
Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.
İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.