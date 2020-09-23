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Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son dakika

Fransa'da Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı asılsız çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Polis yetkilisi, yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine çembere alındı.
Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine çembere alındı.

Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, Eyfel Kulesi'nin çevresindeki yolları güvenlik çemberine aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00’de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Eyfel Kulesi'nde bomba paniği
OYNAT 00:34
Eyfel Kulesi'nde bomba paniği
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurdu.


Asılsız çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Polis yetkilisi, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.

AA

Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.

İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.

AA

Eyfel Kulesi'nde 'tırmanma' paniği: Boşaltıldı
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Eyfel Kulesi'nde 'tırmanma' paniği: Boşaltıldı

Eyfel Kulesi'nden 'Evde kalın' mesajı
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Eyfel Kulesi'nden 'Evde kalın' mesajı
Koronavirüs salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı. Mücadele kapsamında, tüm sağlık çalışanları için teşekkür mesajının yanı sıra, vatandaşlara da evde kalmaları için mesaj verildi.


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