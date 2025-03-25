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Ezher şeyhi Tayyib 'terör saldırısı' dedi

Ezher şeyhi Tayyib 'terör saldırısı' dedi

14:3425/03/2025, Salı
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamların "felaket boyutunda bir nefreti ortaya koyduğunu ve İsrail'in insanlıktan ve merhametten tamamen yoksun olduğunu" kanıtladığını belirtti.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros'u kabul etti. Şeyh Tayyib ile Papa Tavadros'un görüşmede, Gazze'ye yönelik saldırılar başta olmak üzere önemli krizleri ele aldığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi bozduğunu hatırlatan Şeyh Tayyib, Gazze Şeridi'nde durumunun çok zor olduğunu ve İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne "terör saldırısı" düzenlediğini vurguladı.

İnsanlıktan uzaklar

İsrail'in "vahşice" suç işlediğine dikkati çeken Şeyh Tayyib, "Bu durum, sorunun sadece bir savaş veya masumların öldürülmesi olmadığını, bu katliamlarda faillerinin her türlü merhamet ve insanlıktan uzak olduğunu kanıtlayan korkunç nefretler olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.


⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.


İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

#Mısır
#Gazze
#Elezher Kurumu

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