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Dünya Facebook İsraille iş birliği yaparak Filistinlileri susturuyor
ORTADOĞU

Facebook İsrail'le iş birliği yaparak Filistinlileri susturuyor

Sosyal medya platformu Facebook'un son dönemde Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait onlarca hesabı kapatması tepkilere yol açıyor. Ayn Medya Direktörü Cihad Barut, "Bu olanlar, Facebook'un İsrail'le iş birliği içinde yürüttüğü bir savaş. Filistin'e ait içerikler engellenerek ve Filistinliler susturularak buradan dışarıya etkili bir mesajın çıkmasını önlemek istiyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Facebook, İsrail makamlarının şikayeti üzerine Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler tarafından açılan bazı hesaplara hiçbir uyarı yapmaksızın erişim engeli getiriyor.

Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait pek çok hesabı kapatan Facebook, Filistin'i savunan paylaşımlar yapılmasını engelliyor.

Facebook ile 2016 yılında anlaşma yapan İsrail Adalet Bakanlığı, 2017 yılındaki şikayetlerinin yaklaşık yüzde 85'inin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Uluslararası İnsan Hakları Politikaları Kurumu IMPACT, geçen yıl yayımladığı raporda, İsrail'i "Facebook ile ikili ilişkilerini kullanarak internet üzerinden Filistinlilerle savaşmak" ile suçladı.

HESAPLAR TEK TEK KAPATILIYOR

Ayn Medya Direktörü Cihad Barut, yaptığı açıklamada, kişisel hesabının ve kurumun sayfasının Facebook tarafından defalarca kapatıldığını belirtti.

Facebook'un geçen hafta kişisel hesabını herhangi bir uyarı yapmaksızın kapattığını söyleyen Barut, "Site yönetimi hesabı kurtarma talebime olumlu yanıt vermedi ve hesabım tamamen kapatıldı." dedi.

Barut direktörü olduğu kurumun Facebook sayfasının da en son geçen ay olmak üzere 7'nci kez kapatıldığını vurguladı.

Kişisel hesabında veya Ayn Medya kurumunun sayfasında Filistin direnişine ilişkin tek bir paylaşım yapılmadığını ve Facebook'un kullanım şartlarının ihlal edilmediğini ifade eden Barut, şunları kaydetti:

  • "Bu olanlar, Facebook'un İsrail'le iş birliği içinde yürüttüğü bir savaş. Filistin'e ait içerikler engellenerek ve Filistinliler susturularak buradan dışarıya etkili bir mesajın çıkmasını önlemek istiyorlar"

FACEBOOK'UN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK STANDARTLARI ADALETSİZ

Sosyal medya uzmanı Saad Hasuna, Facebook'un diğer gazetecilerin hesaplarını 3 aşamada kapatırken, Filistinli gazetecilerin hesaplarını ise herhangi bir uyarı yapmadan tek seferde kapattığını söyledi.

Facebook'un Filistinlilere yönelik standartlarını "adaletsiz" olarak nitelendiren Hasuna, içerikte Filistin direnişi veya İsrail karşıtı ifadelerin yer alması durumunda bunu paylaşan hesapların doğrudan kapatıldığını belirtti.

Hasuna, "Gazze'de Mart 2018'de başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşleri sırasında birçok gazeteci ve aktivistin hesapları, eylemlerden paylaştıkları fotoğrafların şiddet içerikli olduğu gerekçesiyle kapatıldı ve paylaşım yapmaları engellendi." dedi.

ALGORİTMALARLA FİLİSTİNLİ HESAPLAR TESPİT EDİLEREK ASKIYA ALINIYOR

Filistinlilerin ürettikleri içeriklerin ve paylaştıkları hikayelerin bir tehdit olarak görüldüğünü aktaran Hasuna, ifade ve düşünce özgürlüğünün uluslararası hukuk tarafından tanınan bir hak olduğunu hatırlatarak gazetecilerin sosyal medya hesaplarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hasuna, "İsrail ile Facebook arasında yapılan anlaşma çerçevesinde geliştirilen algoritmalar sayesinde Filistin içerikli hesaplar tespit edilerek askıya alınıyor." dedi.

Filistinli gazeteci ve aktivistlerin paylaşımlarında bazı harfleri eksik yazarak veya İngilizce karakterler kullanarak hesaplarını korumaya çalıştıklarını aktaran Hasuna, bu yöntemin de çok fazla etkili olmadığını sözlerine ekledi.

İşgalci İsrail, Filistinlilerin ihtiyaç sahipleri için topladığı gıda yardımlarını böyle gasp etti
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İşgalci İsrail, Filistinlilerin ihtiyaç sahipleri için topladığı gıda yardımlarını böyle gasp etti
İşgalci İsrail güçleri, işgal ettikleri Doğu Kudüs'ün Sur Baher bölgesinde Filistinlilerin koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için topladığı gıda malzemelerini gasp etti. İşgalci İsrail güçleri yaklaşık 15 araçla Sur Baher bölgesine baskın düzenleyerek gıda malzemelerin toplandığı depolara baskın düzenledi. Baskın sırasında bölge halkı ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri 6 Filistinliyi de gözaltına aldı.


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