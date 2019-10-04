Dünya Facebook, Türkiyeyi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı
AMERİKA

Facebook Türkiye'yi eleştiren hesapları kapattı

Facebook, Türkiye’yi eleştiren Mısır ve Suudi Arabistan yanlısı hesapları kapattı

Facebook Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan Mısır ve Suudi Arabistan kaynaklı sayfaları kapattı. Gerçek kişilere ait olmadığı tespit edilen 443 hesap, 200 sayfa ve 76 grup silindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook koordineli çalışan sahte hesapları kapattı.
Facebook koordineli çalışan sahte hesapları kapattı.

Facebook, Türkiye’yi eleştiren Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Nijerya’dan yüzlerce hesabı, sayfayı ve grubu kapattığını açıkladı. Facebook bu hesapların gerçek kişilere ait olmadığını ve koordine faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. Hesapların üç farklı operasyonda ortaya çıkarıldığı açıklandı. Bunlardan birisinin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’ı desteklerken Türkiye, Katar, İran ve Yemen’deki ayrılıkçı hareketi eleştirdiği anlaşıldı.

Sosyal medya platformu Perşembe günü yaptığı açıklamada, toplam 443 Facebook hesabının, 200 sayfanın ve 76 grubun yanı sıra 125 Instagram hesabının kaldırıldığını söyledi.

Facebook yetkilisi David Agranovich “Bu bir tür yerel medya ve savunuculuk organizasyonları gibi gören bir sayfalar ağıydı.” dedi. Agranovich Orta Doğu ve Afrika’da buna benzer sahte hesaplardan oluşan iki örgütü sayfalarının da kapatıldığını bildirdi.

Türkiye’yi hedef alan üçüncü örgütün Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Nijerya’daki pazarlama şirketleriyle çalıştığı tespit edildi.

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