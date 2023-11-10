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Dünya

Fahiş kira fiyatları ile mülteci akını Almanya’da evsiz sayısını artırdı

Fahiş kira fiyatları ile mülteci akını Almanya’da evsiz sayısını artırdı. Resmi kayıtlara göre ülkede evsiz sayısı 607 bin oldu. 50 bin kişinin sokakta yaşadığı açıklandı

09:44 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:40 - 10/11/2023 Cuma
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Almanya

Almanya

Evsizlere Yardım Derneği (BAG) geçen yıl Almanya'da 607 bin kişinin evsiz olduğunu duyurdu. Dernek sayının 2021'de 383 bin olduğunu, artışın yüzde 58 oranında gerçekleştiğini açıkladı. BAG, enflasyon, fahiş kira fiyatlarının ev bulmayı zorlaştırdığını, sığınmacıların da ev bulamaması nedeniyle evsiz sayısının tırmandığını belirtti, "Şu an sokakta yaşayan sayısı 50 bin" dedi.


Yabancıda oran yüksek


BAG'IN raporuna göre, Alman vatandaşı evsizler arasında yüzde 5'lik artış yaşanırken, diğer ülke vatandaşları arasında artış yüzde 118 seviyesinde gerçekleşti. Dernek, Alman vatandaşlarının yüzde 57'sinin oturdukları daireden çıkarılmaları nedeniyle evsiz kaldığını tespit etti. Evsizlerin yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın olduğu da rapora yansıdı. Konut sıkıntısına dikkat çekildi.



#Fahiş kira
#Almanya
#evsiz
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