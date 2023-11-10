Fahiş kira fiyatları ile mülteci akını Almanya’da evsiz sayısını artırdı

Evsizlere Yardım Derneği (BAG) geçen yıl Almanya'da 607 bin kişinin evsiz olduğunu duyurdu. Dernek sayının 2021'de 383 bin olduğunu, artışın yüzde 58 oranında gerçekleştiğini açıkladı. BAG, enflasyon, fahiş kira fiyatlarının ev bulmayı zorlaştırdığını, sığınmacıların da ev bulamaması nedeniyle evsiz sayısının tırmandığını belirtti, "Şu an sokakta yaşayan sayısı 50 bin" dedi.