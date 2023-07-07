Fanatik Yahudiler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

İsrail askerlerinin ise gaz bombası attığı ve onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.