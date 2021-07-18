Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs’te yürüyüş düzenledi

Doğu Kudüs’te Fanatik Yahudiler’in yarın Mescid-i Aksa’ya yapacağı büyük baskın öncesi gerginlik devam ediyor. Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs’te İsrail polisinin himayesinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında Kudüs’ün bir kaç bölgesinde Filistinliler ile İsrail güçleri arbede yaşandığı belirtildi.
- Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, yarın sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya büyük bir baskın düzenlenmesi çağrısını yapmıştı. Filistin Alimleri Birliği ise Yahudi yerleşimcilerin yarın kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulunmuştu.