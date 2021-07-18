Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs’te yürüyüş düzenledi

Hayat

Şehit onbaşının gazi köpeği 'Atmaca' ailesine sahiplendirildi: Sanki yavrumdan bir parça geldi

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üst bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın, aynı saldırıda yaralanan ve tedavisi tamamlanan mayın arama köpeği 'Atmaca', şehidin ailesine teslim edildi. Anne Remziye Akdal, "Oğlumun kokusu üzerine sinmiş. Çok mutluyum, sanki yavrumdan bir parça geldi bana" diye konuştu.