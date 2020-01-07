Fas Başbakanı: Yolsuzluk Arap ekonomilerini içten içe çürütüyor

Arap Birliği ile Fas Şeffaflık ve Rüşvetle Mücadele Ulusal Heyeti ortaklığında düzenlenen "3. Yolsuzlukla Mücadele İçin Arap Sözleşmesine Taraf Ülkeler Konferansı" Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Konferansın açılış oturumunda söz alan Fas Başbakanı Osmani, "Yolsuzluk belası, Arap ekonomilerini içten içe çürütüyor. Bu durum bizi ve halkları rahatsız ediyor. Arap ülkelerinin yolsuzlukla mücadele karşısında birlikte çaba sarf etmesi gerekiyor." dedi.

Temel engel yolsuzluk

Osmani, yolsuzluğun, kalkınma planları ve kamu politikalarını zayıflatarak toplumun istikrar ve kalkınması önündeki temel engellerden birini oluşturduğunu ifade etti.

Yolsuzlukla mücadelenin başarılı olması için halkın da bu mücadeleye katılması gerektiğini söyleyen Osmani, bunun da vatandaşların yaşam seviyesinin yükseltilmesi, ekonominin güçlendirilmesi ve vatandaşlar ile kamu kurumları arasında güven oluşturulmasıyla gerçekleşebileceğini aktardı.

Sadeddin el-Osmani, yolsuzluk faaliyetlerinin engellenmesi ve çalışma alanlarının daraltılmasıyla uzun ve orta vadede ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileşeceğini kaydetti.

Arap ülkeleri temsilcileri ile uluslararası ve bölgesel yolsuzlukla mücadele örgütlerinden uzmanlar başta olmak üzere 120'den fazla katılımcının yer aldığı konferansın iki gün sürmesi planlanıyor. Konferansta yolsuzlukla mücadelede katılımcı, kapsamlı ve teşvik edici ulusal stratejilerin ele alınması bekleniyor.