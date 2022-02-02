Dünya Fas girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi
AFRİKA

Fas girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi

Fas hükümeti, Covid-19 nedeniyle 2 aylık kapalı olan sınırları yeniden açma kararı alırken, ülkeye girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirerek sınırları açma kararı aldı. Alınan kararlarla birlikte havalimanlarında hızlı test kitleri de uygulanırken, rastgele seçilen yolculara PCR testi yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Fas girişlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi
Fas girişlerde PCR testi zorunluluğu getirdi.

Covid-19’un tüm dünyada hızla yayılmasının ardından ülkeye giriş çıkışları kısıtlayan Fas, yaklaşık 2 aylık kapanmanın ardından sınırları 7 Şubat itibarıyla açıyor.

Rastgele seçilen yolculara PCR testi yapılacak

Sınırların açılmasının yanı sıra Fas Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ülkeye girişlerde yeni prosedürler uygulanması kararı alındı. Fas vatandaşlarının, Fas’ta ikameti bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ve Fas’a ziyaret amacıyla gelen yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinde aşı kartlarını ve girişten 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermeleri zorunlu olacak. Alınan kararlarla birlikte havalimanlarında hızlı test kitleri de uygulanırken, rastgele seçilen yolculara PCR testi yapılacak.

Ayrıca Fas’a giriş yapan turistlere, girişlerinden 48 saat sonra otel veya ikametlerinde ek bir Covid-19 testi uygulanarak tespit edilen pozitif hastalar karantinaya alınacak. Ağır vakalar ise hastanelerde tedaviye alınacak.

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Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama
FOTOĞRAF 14
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Koronavirüse karşı en etkili aşılardan biri olan Biontech firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı karşıtlarının yanlış bilgi yayarak milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve onların katili olduğunu belirterek aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
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Bourla, İsrail televizyonunda yayınlanan röportajında dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.
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Söz konusu röportajda aşılar ile ilgili de konuşan Bourla şirketin tüm Koronavirüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi planlandığını duyurdu.
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Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, sadece Omicron\"un aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
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Bourla, 'Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey çıkmazsa bu bir çözüm olabilir' ifadelerini kullandı.
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'YILDA BİR DEFA YAPILACAK'<br><br>\"Virüs yok edilmeyecek. Virüs önümüzdeki yıllarda bizimle olacak” diyen Bourla, bu aşının yılda bir defa yapılacağı bilgisini paylaştı.
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Süre olarak neden bir yılın seçildiğinin sorulması üzerine Bourla, 'Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Ayrıca insanların ne zaman aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlaması daha kolay olacak' dedi.
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Aşı karşıtları ile ilgili de konuşan CEO, aşı karşıtlarını yanlış bilgi yayarak milyonlarca ölüme neden olmakla ve milyonlarca insanın katili olmakla suçladı.
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Zira Harvard'a göre alan bilim insanları Koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı.
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Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı.
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Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi.
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Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.<br><br>İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı.
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NOSEBO ETKİSİ NEDİR?<br><br>Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.<br><br>Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir.
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Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.
Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman biteceği konusu akılları meşgul ederken, BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'sundan umut veren açıklamalar geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.

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