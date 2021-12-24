Dünya Fast-food zincirinde mide bulandıran olay Kovadan çıktı
AVRUPA

Fast-food zincirinde mide bulandıran olay: Kovadan çıktı

Türkiye'de de birçok şubesi bulunan fast-food zincirinin İngiltere'deki bir şubesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Başkent Londra'nın Feltham semtindeki restorandan sipariş veren kadın, evine gelen paketi açtığında hayatının şokunu yaşadı.

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Haber Merkezi Diğer
Fast-food zincirinde mide bulandıran olay: Kovadan çıktı
Instagram'da yayınlanan fotoğrafın altına çok sayıda yorum bırakıldı.

İngiliz tabloid basınına konu olan habere göre; Gabrielle adlı kadının paketinden pişmiş bir tavuk kafası çıktı.

İngiltere merkezli bir online sipariş platformuna konuya ilişkin bir mesaj bırakan Gabriella, "Kanat menümde bir tavuk kafası buldum. Beni yemeğimden soğuttu" yazdı.

Takeawaytrauma'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum bırakıldı.

Bir kullanıcı "En azından gerçek olduğunu biliyorsun" yorumu yaparken, bir başkası ise "Gerçekten zamanda iki dakika geri gitmek isterdim" yazdı.

Bütün bir kafanın nasıl olup da araya karıştığını anlayamayan şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durum karşısında şaşkınlık yaşadık" ifadesi yer aldı.

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Şirketten yapılan açıklama şöyle: "Basitçe söylemek gerekirse, biz gerçek tavuk sunuyoruz -ve bundan ötürü gurur duyuyoruz, ancak bu açıkça, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve her şeyi restoranlarımızda taze hazırlayan ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz sıkı süreçler ve kontrollerden kaçmış."

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