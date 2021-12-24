Fast-food zincirinde mide bulandıran olay: Kovadan çıktı

İngiliz tabloid basınına konu olan habere göre; Gabrielle adlı kadının paketinden pişmiş bir tavuk kafası çıktı.

İngiltere merkezli bir online sipariş platformuna konuya ilişkin bir mesaj bırakan Gabriella, "Kanat menümde bir tavuk kafası buldum. Beni yemeğimden soğuttu" yazdı.

Takeawaytrauma'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum bırakıldı.

Bir kullanıcı "En azından gerçek olduğunu biliyorsun" yorumu yaparken, bir başkası ise "Gerçekten zamanda iki dakika geri gitmek isterdim" yazdı.

Bütün bir kafanın nasıl olup da araya karıştığını anlayamayan şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durum karşısında şaşkınlık yaşadık" ifadesi yer aldı.

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KFC'DEN AÇIKLAMA: GURUR DUYUYORUZ

Şirketten yapılan açıklama şöyle: "Basitçe söylemek gerekirse, biz gerçek tavuk sunuyoruz -ve bundan ötürü gurur duyuyoruz, ancak bu açıkça, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve her şeyi restoranlarımızda taze hazırlayan ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz sıkı süreçler ve kontrollerden kaçmış."