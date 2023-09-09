Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: Son yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçti 632 kişi hayatını kaybetti

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen ve çok sayıda yıkıma neden olan depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.









Fas İçişleri Bakanlığı: 632 kişi hayatını kaybetti

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.





Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü: Meydana gelen deprem son yüzyılın en büyük depremi

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla yıkıma neden olan 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Kan bağışı için çağrılar yapılıyor

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.





Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.





Kızılay Uluslararası Programlar ve Operayonlar Direktörlüğü tarafından Fas Kızılayı’na deprem müdahale faaliyetlerine destek teklifi iletilmiştir.



Gelişmeler Dışişleri Bakanlığımız, Rabat Büyükelçiliğimiz ve IFRC MENA Beyrut ofisi ile koordineli olarak yakından takip… https://t.co/HSHYKQcEd7 — Türk Kızılay (@Kizilay) September 9, 2023

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.





Deprem pek çok kentte hasara yol açtı

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Halk sokaklara döküldü

Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sokaklara döküldü. Korkutan evlere giremeyen Fas halkı geceyi evlerinin dışında geçirmeye devam ediyor.

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.





Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.





Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.







