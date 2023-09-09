Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: Son yüzyılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti 820 kişi hayatını kaybetti

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen ve çok sayıda yıkıma neden olan depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.









Fas İçişleri Bakanlığı: 820 kişi hayatını kaybetti

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 820 kişinin hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.





Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü: Meydana gelen deprem son yüzyılın en büyük depremi

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla yıkıma neden olan 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Kan bağışı için çağrılar yapılıyor

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.





Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.





Kızılay Uluslararası Programlar ve Operayonlar Direktörlüğü tarafından Fas Kızılayı’na deprem müdahale faaliyetlerine destek teklifi iletilmiştir.



Gelişmeler Dışişleri Bakanlığımız, Rabat Büyükelçiliğimiz ve IFRC MENA Beyrut ofisi ile koordineli olarak yakından takip… https://t.co/HSHYKQcEd7 — Türk Kızılay (@Kizilay) September 9, 2023

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.





Deprem pek çok kentte hasara yol açtı

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Halk sokaklara döküldü

Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sokaklara döküldü. Korkutan evlere giremeyen Fas halkı geceyi evlerinin dışında geçirmeye devam ediyor.

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.





Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.





Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.





Türkiye'den destek mesajları yağdı

Fas'ta meydana gelen 632 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan deprem nedeniyle Türkiye'den Fas için destek mesajları yağdı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda, "Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: Fas için 265 personel hazır

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle 265 personelin yardım için harekete hazır olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında Türkiye saati ile 01.17’de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, "Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



