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Fas’taki Filistin Ulusal Eylem Grubu: İsrail Büyükelçiliği kapanmalı

Fas’taki Filistin Ulusal Eylem Grubu, işlendiği iddia edilen “cinsel taciz” nedeniyle İsrail’in Rabat Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Fas’taki Filistin Ulusal Eylem Grubu: İsrail Büyükelçiliği kapanmalı
Arşiv.

Filistin davasını destekleyen birçok sivil toplum kuruluşu ve sendikayı içeren Filistin Ulusal Eylem Grubu, İsrail’in Rabat Büyükelçiliği’nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili açıklama yaptı.

İsrail’in Rabat Büyükelçiliği’nin acilen kapatılması çağrısında bulunan grup, yaşananlarla ilgili “Faslı yetkililerin sessizliğini” kınadı.

Açıklamada bu çağrının, “Rabat’taki Siyonist iletişim ofisi Siyonistlerinin, Faslı kadınları istismar ve cinsel tacizle, Faslıların egemenliği ve onurunu hedef alması” nedeniyle yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan grup, “cinsel taciz ve yolsuzluk” şüphelerini protesto için başkent Rabat’ta cuma günü oturma eylemi yapılacağını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül’de, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlatmıştı

Haberde aralarında Genel Müfettiş Hagay Behar'ın da olduğu bakanlıktan üst düzey bir heyetin acilen Fas'a gönderildiği aktarılmıştı.

Öte yandan konuyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas-İsrail ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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