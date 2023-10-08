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Dünya

Fas'tan Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

Fas, Arap Birliğini, Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu ve tehlikeli tırmanışı durdurmak için dışişleri bakanları düzeyinde acil olağanüstü toplantı yapmaya davet etti.

14:07 . 8/10/2023 Sunday
AA
Arşiv

Arşiv

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada
, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen durum ve sivilleri hedef alan askeri operasyonların patlak vermesi konusunda istişarede bulunmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapmaya çağırıyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ayrıca "
Bu tehlikeli tırmanışı durdurmanın yollarını tartışmanın"
da hedeflendiği kaydedilen açıklamada, toplantının bu hafta Birliğin Kahire'deki merkezinde yapılması için yoğun istişarelerin yürütüldüğü aktarıldı.

Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşte dakika dakika yaşananlar....


Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.


İsrail güçleri de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı operasyonda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.



#Fas
#gazze
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