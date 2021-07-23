Dünya Fastan casus yazılımla telefonları dinlediği iddialarına yanıt
AFRİKA

Fas'tan 'casus yazılımla telefonları dinlediği' iddialarına yanıt

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "yerli ve yabancı çok sayıda kişinin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaları ortaya atanların delil getirmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fastan casus yazılımla telefonları dinlediği iddialarına yanıt
Fas'ın İsrailli "Pegasus" yazılımıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve kabinesini dinlemeye çalıştığı iddia edilmişti.

Fransız "Jeune Afrique" dergisine röportaj veren Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DELİL İSTEDİ

Burita, "Fas'la ilgili bu iddiaları ortaya atan kişi ya da kurumların, delil getirmeleri ya da yargı önünde bu iftiralarının sonuçlarına katlanmaları gerekir. Adaletin rolü, maddi deliller çerçevesinde iddiaları kanıtlamaktır." ifadesini kullandı.

Burita ayrıca Fas'ın, özellikle teröre karşı yürütülen küresel mücadelede kullandığı güvenlik sistemlerinin etkinliği sayesinde ortakları nezdinde güvenilir bir müttefik olduğunu sözlerine ekledi.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

FAS'IN MACRON'U DİNLEMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Fas'ın İsrailli "Pegasus" yazılımıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve kabinesini dinlemeye çalıştığı iddia edilmişti.

Macron, Pegasus casus yazılımı ile telefonuna sızıldığı şüphesiyle telefonunu ve hattını değiştirdi
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Macron, Pegasus casus yazılımı ile telefonuna sızıldığı şüphesiyle telefonunu ve hattını değiştirdi

Radio France'ın haberinde, Fas'taki Kral VI. Muhammed yönetiminin, Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimleri ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Fransız basınında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Macron'un, Fas istihbarat servislerinin hedefinde olduğu iddia edilen cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği ifade edilmişti.

Casus yazılımı Netanyahu pazarlamış
DÜNYA
Casus yazılımı Netanyahu pazarlamış

YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

ARDI ARDINA YALANLAMALAR GELİYOR

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

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