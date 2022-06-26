Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu

Hayat

Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istiyoruz. Ek ödemeyi farklılaştırırken, bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın hepimiz, adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz; inanıyoruz. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli" dedi.