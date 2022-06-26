Dünya Fastan İspanyaya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu
AVRUPA

Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu

Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken yaşanan kargaşa sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 23'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Fastan İspanyaya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu
Mellila

Fas resmi televizyon kanalı, En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen daha hayatını kaybetti.

  • Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.

Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 düzensiz göçmenin Melilla'ya geçtiğini belirtti.

Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

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