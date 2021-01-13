Dünya FBI kongre olayları kapsamında 160 dava açtı Bu buzdağının görünen ucu
AMERİKA

FBI kongre olayları kapsamında 160 dava açtı: Bu buzdağının görünen ucu

FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olaylar kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında dava açıldı. FBI Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven D'Antuono; "Bu, şu anda buzdağının görünen ucu. Birimlerimiz şu ana kadar incelenmek üzere 100 binden fazla dijital medya içeriği toplamış durumda" dedi. Washington Bölge Mahkemesi Başsavcı Vekili Michael Sherwin ise kongrede bulunan patlayıcıların gerçek cihazlar olduğunu söyleyerek; "İçinde patlayıcılar vardı. Zamanlayıcıları vardı. Neden patlamadıklarını bilmiyoruz. Bunu soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yetkililer, FBI ve Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş kapsamda bir süreç olacağına vurgu yapıyor.
Yetkililer, FBI ve Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş kapsamda bir süreç olacağına vurgu yapıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven D'Antuono, geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olaylar kapsamında 160 kişi hakkında dava açıldığını ve bu sayının önemli ölçüde artacağını açıkladı.

D'Antuono, Washington Bölge Mahkemesi Başsavcı Vekili Michael Sherwin ile 6 Ocak'taki Kongre olaylarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

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Teslim olma çağrısında bulundu

FBI'ın 6 Ocak öncesinde bazı kişilerin şiddet olaylarına neden olmak üzere Washington'a geldiğine ilişkin haber aldıklarını ve bu konuda ilgili makamlar uyardıklarını ifade eden D'Antuono, bu kişilerden bazılarının Washington'a gelmelerinin engellendiğini bildirdi.

Olaylara karışanların FBI'ya teslim olması çağrısında bulunan D'Antuono, "Washington'dan ayrılmışsanız bile Kongrede suç faaliyetlerine karışmış iseniz yerel birimlerimiz kapınızı çalacaktır." dedi.

FBI'ın Washington Ofisinin şu ana kadar 160 kişi hakkında dava dosyası açtığını belirten D'Antuono, "Bu şu anda buzdağının görünen ucu. Birimlerimiz şu ana kadar incelenmek üzere 100 binden fazla dijital medya içeriği toplamış durumda." diye konuştu.

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FBI tarihinde görülmemiş bir süreç!

Sherwin ise bu sürecin devam edeceğini ve yüzlerce dava açılacağını belirterek, bu sürecin FBI ve Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş kapsamda bir süreç olacağına vurgu yaptı.

Kongrede iki el yapımı patlayıcı cihaz bulduklarını ifade eden Sherwin, "Bunlar gerçek cihazlardı. İçinde patlayıcılar vardı. Zamanlayıcıları vardı. Neden patlamadıklarını bilmiyoruz. Bunu soruşturuyoruz. Bomba imha ekiplerinin yardımı ile Kongre polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Elbetteki bu cihazlar inceleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

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