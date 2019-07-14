Dünya FBI, muhalifleri uyardı Sonunuz Kaşıkçı gibi olabilir
ORTADOĞU

Güvenliğiniz tehlikede

FBI, muhalifleri uyardı: Sonunuz Kaşıkçı gibi olabilir

FBI, ABD’deki Suudi muhalifleri ziyaret ederek “Güvenliğiniz için endişeliyiz. İsminiz burada ve Avrupa’da fişlendi” diye uyardı. Middle East Eye’in haberine göre ziyaretler Kaşıkçı’nın İstanbul’da vahşice öldürülmesinden sonra başladı ve 6 hafta öncesine kadar sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Prens Muhammed Bin Selman
Suudi Prens Muhammed Bin Selman

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmesinin ardından ABD Federal Araştırma Bürosu’nun (FBI), ülkede bulunan Suudi Arabistan’a muhalif bazı kişileri ziyaret ederek, güvenlikleri konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre FBI, en az dört Suudi muhalifle, Kaşıkçı ile olan bağlantıları yüzünden de en az bir Suudi olmayan Arap bir aktivistle görüştü.

ZİYARETLER KASIM’DA BAŞLADI

Güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen muhalifler, FBI yetkililerinin, Kaşıkçı cinayetinden bir ay sonra Kasım ayında kendilerini ziyaret etmeye başladıklarını ve bu ziyaretlerin altı hafta öncesine kadar sürdüğünü belirtti.

  • FBI’ın uyardığı kişiler arasında Riyad hükümetine muhalif yayınlar yapan popüler bir YouTube kanalı sahibinin ve Suudi Arabistan’a muhalif olarak düzenlenen konferanslarda görev almış bir kişinin olduğu belirtildi. Ayrıca, gazeteci Cemal Kaşıkçı ile birlikte Suudi Arabistan’ın internetteki trol ordusuyla mücadeleye yönelik bir proje üzerinde çalışan bir aktivistin de FBI tarafından güvenliğine dair uyarıldığı ifade edildi.

‘İSMİNİZ FİŞLENDİ’

MEE’ye konuşan Arap aktivistlerden birisi, FBI yetkililerinin kendilerine, “Güvenliğiniz için endişeliyiz. İsminiz burada ve Avrupa’da fişlendi” dediklerini aktardı.

FBI yetkilileriyle Kasım ayında görüştüğünü belirten Suudi bir muhalif ise, “Onlara ABD hükümetinin, Prens Muhammed bin Selman ve Suudi hükümeti ile yakın ilişkide olduğundan dolayı görüşmekten çekindiğimi söyledim. Onlar da ‘Endişelenmeyin. Biz insanları korumak için buradayız. Beyaz Saray’da kimin olduğu önemli değil’ karşılığını verdi” ifadelerini kullandı.

FBI İSMİ İLK DEFA GEÇİYOR

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kanada, Norveç ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) çalışma yürüttüğü kamuoyu tarafından bilinirken, FBI’ın ismi ilk defa kamuoyu tarafından paylaşılmış oldu. Öte yandan konuyla ilgili haber sitesine açıklama yapan bir FBI yetkilisi, “Amerikan halkını korumak ve karşılıklı güven inşa etmek için düzenli olarak etkileşim içerisindeyiz” şeklinde konuştu. Adı açıklanmayan sözcü, Kaşıkçı’nın öldürülmesi haricinde ziyaretleri tetikleyen bir durum olup olmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

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