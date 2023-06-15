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FBI'dan Biden'a 'rüşvet' kalkanı: Soruşturmada belgelerin sansürlenmesini savundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığı" yönündeki soruşturmaya ilişkin belgelerin sansürlenmesini savundu.

07:43 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Joe Biden

Joe Biden

Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.

Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi." ifadesini kullandı.


Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında "olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi" olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve "yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu" iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok." dedi.


Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.


- Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilim

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.


Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.


Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.




#Amerika Birleşik Devletleri Senato Yargı Komitesi
#Burisma
#Chuck Grassley
#Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate
#Hunter Biden
#Joe Biden
#Mykola Zlochevsky
37 dakika önce
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