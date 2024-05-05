Felâket durumu ilan edilmişti: Eyalet tarihinin en yıkıcı olayı oldu

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağışlar can ve mal kaybı yaşanmasına neden oldu.
Yetkililer, sürücüleri bölgeden uzak durarak alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, sellerden 377 bin 497 kişinin olumsuz etkilendiğini, 281 kasabada ciddi hasar oluştuğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetmişti.
Felaket durumu ilan edilmişti
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların felaket bölgesinden tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtmişti.