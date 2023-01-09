Dünya FETÖcü Enes Kanter Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı
AMERİKA

FETÖ'cü Enes Kanter 'Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor' diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Kanter, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için şartlar getirmesine ses çıkarmadığı gerekçesiyle Batı dünyasına tepki gösterdi. FETÖ'cü Enes Kanter, Türk halkına, Erdoğan'ı destekleri için kızgın olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcü Enes Kanter Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı
Enes Kanter

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele yurt içi ve yurt dışında devam ederken Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen firari FETÖ'cü Enes Kanter, yeni bir provokasyona imza attı.

'BATI DÜNYASI TÜRKİYE KARŞISINDA SESSİZ KALIYOR' DİYEREK ÇAĞRI YAPTI

ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede yeniden Türkiye'yi hedef aldı. Kanter, "Batı dünyasının, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için şartlar getirmesine ses çıkarmadığını" söyleyerek bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİ İÇİN KIZGINIM"

Türk halkına Erdoğan'ı destekledikleri için kızgın olduğunu söyleyen Kanter şu ifadeleri kullandı:

"Benim için derin bir hayal kırıklığı... Geleceği parlak, güçlü bir demokrasi olma yolunda ilerleyen güzel ülkem Türkiye'nin nasıl yeterince direnç gösteremediğini görmem gerekiyordu.”

İhanette sınır tanımıyorlar: FETÖ'nün evlatlığı Kanter şimdi de Papa'nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi
GÜNDEM
İhanette sınır tanımıyorlar: FETÖ'nün evlatlığı Kanter şimdi de Papa'nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi

FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
DÜNYA
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Senin ölümünbenim elimden olacak

'Senin ölümün
benim elimden olacak'

​Antalya'da husumetli akrabalar tekme tokat birbirine girdi.
Dünyada sadece iki örneği var

Dünyada sadece iki örneği var

Biri Yozgat'ta diğeri İngiltere'de.
Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan için Almanya’da cenaze namazı kılındı

Meteorolojiden bazı illere uyarı.

​Türkiye'de sadece bir ilimizde yapılıyor.

MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Sibirya soğukları kendini gösterdi meteoroloji kaydetti.

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.