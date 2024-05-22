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Dünya

Filipinler: Facebook yeni doğmuş bebek satışını engellemiyor

Filipin hükümeti bir kez daha Facebook'a, yeni doğmuş bebekleri evlatlık olarak sattığı bildirilen siteleri kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

09:14 - 22/05/2024 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

GMA News'e göre, Filipinler'in Sosyal Yardım Departmanı Sekreteri Rex Gatchalian, Salı günü sosyal medya devini sorun konusundaki pasifliği nedeniyle eleştirdi.


Bir basın toplantısı sırasında, Ulusal Çocuk Bakımı Otoritesi'nin (NACC) 2023'ten bu yana sunduğu raporlara rağmen, Facebook'un insan kaçakçılığı ihlalleri de dahil olmak üzere düzenlenmemiş içerik konusunda " sorumluluk eksikliğini" vurguladı.


Facebook'tan Yanıt Yok


Yetkili, Facebook'un NACC'nin geçen yılki mektubuna yanıt vermediğini vurguladı.


Gatchalian, platformun düzenleme eksikliğinin, Facebook'un annelere çocuklarını platformda "satmasına" izin verdiği anlamına geldiğini belirtti.


Denetleme sistemi daha önce de eleştirildi


Daha önce Meta, Kanada'da güvenilmez otomatik denetleme sistemleri nedeniyle eleştirilmişti.


Facebook'un ana şirketi, reklam düzenlemelerini ihlal etmedikleri için başlangıçta yasa dışı uyuşturucu reklamlarını silmeyi reddettikten sonra içerik izleme sistemini iyileştireceğini söylemişti.


Deloitte Kanada üst düzey yöneticisi Christopher McGrath, Kanada'nın yasa dışı uyuşturucu sektörüyle ilgili bir araştırmayı araştırırken, muhtemelen algoritmalar tarafından yönlendirilen yasa dışı maddelere ilişkin Facebook reklamlarını gördü.


Bir esrar araştırmasının ardından McGrath, vergisiz sigaralar, yasa dışı esrar, LSD ve halüsinojenik mantarlarla ilgili birkaç Facebook reklamı gördü.


Meta yayına, düzenlemelerinin "farmasötik ve tıbbi olmayan ilaçların alım satımını" teşvik eden Facebook reklamlarını yasakladığını söyledi. Açıklamada, kurallara aykırı içerik tespit edilmesi durumunda bu tür içeriklerin yayından kaldırılacağı belirtiliyor.


Teknoloji devi ayrıca "platformlarımızı güvende tutmak için" sistemini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

#Filipinler
#Facebook
#Bebek
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