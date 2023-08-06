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Dünya

Filipinler ile Çin arasında tehlikeli gerginlik: Üç ülkeden destek açıklaması geldi

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resife Filipinler takviye botunun yanaşmasına Çin'in izin vermemesi gerilime yol açtı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiği savunurken, olayda yaralanan olup olmadığına dair ise detaya yer verilmedi. Bölgede tansiyonu yükselten gerilim sonrası ABD, Avustralya ve Japonya'dan Filipinler'e destek açıklaması yaptı.

11:03 . 6/08/2023 Pazar
AA
Filipinler ile Çin, Güney Çin Denizi'nde bir kez daha karşı karşıya geldi

Filipinler ile Çin, Güney Çin Denizi'nde bir kez daha karşı karşıya geldi

Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, İkinci Thomas Shoal olarak bilinen ihtilaflı alanlar arasındaki resifin yakınında karşı karşıya geldi.


Çin sahil güvenlik botları, Filipinler'in resifteki askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan iki botundan birinin yanaşmasına izin vermedi ve tazyikli su kullandı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Çin gemisinin eylemlerinin, "botta bulunan kişilerin güvenliğini göz ardı ettiği" bildirildi.


Bu eylemle Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiği savunulan açıklamada, olayda yaralanan olup olmadığına dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, Çin'in eylemleri "abartılı ve rahatsız edici" olarak nitelendirilerek, bölgede "sorumluluk sahibi" eylemlerde bulunması çağrısı yapıldı.


- ABD'den Filipinler'e destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e destek açıklaması yaptı.


Çin'in bu eylemlerinin bölgesel barış ve istikrara "doğrudan tehdit" olduğu kaydedilen açıklamada, "Tazyikli su fırlatan ve güvensiz engelleme manevraları sergileyen Çin gemileri, Filipinler'in açık denizlerde yasal seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etti ve Filipinler gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini tehlikeye attı." ifadelerine yer verildi.


Avustralya ve Japonya da Filipinler'e destek açıklaması yaptı.


- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.


Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları (FONP)" adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.






#Çin
#Filipinler
#Güney Çin Denizi
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