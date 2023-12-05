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Dünya

Filipinler'de depremin ardından tahliye kararı

Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, birçok ev, iş yeri ve okul boşaltıldı.

13:27 - 5/12/2023 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), başkent Manila'nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Batangas eyaletinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 5,7 olarak açıklanan depremin yerin 77,7 kilometre altında kaydedildiği aktarıldı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ve yerel basında, başkent Manila'daki birçok resmi bina, üniversite, okul, ev ve iş yerinin tahliye edildiği belirtildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, can veya mal kaybı da bildirilmedi.


Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 2 Aralık'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, depremin ardından 2 binden fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.



#DEPREM
#Filipinler
#tahliye
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