|
Dünya

Filipinler'de lav nehirleri nedeniyle tahliyeler sürüyor

Filipinler’in başkenti Manila'daki ülkenin en aktif yanardağı Mayon'un eteklerindeki lav akıntıları sebebiyle bölgedeki yüksek risk alanında "zorunlu tahliyeler" sürüyor.

11:27 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Filipinler / Mayon Yanardağı

Filipinler / Mayon Yanardağı

Filipinler’in başkenti Manila'daki ülkenin en aktif yanardağı Mayon'un eteklerindeki lav akıntıları sebebiyle bölgedeki yüksek risk alanında
"zorunlu tahliyeler"
sürüyor.

Filipinler'deki 24 aktif volkandan biri olan Mayon Yanardağı'nın güney yamacında dün gece yoğun lav akıntıları başladı.


Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağ faaliyetinin şiddetlenmesi durumunda alarm seviyesinin yükseltildiğini bildirdi.


Enstitü, tahliye bölgesinin genişletilebileceğini ve halkın acil durum sığınaklarına tahliyesi için hazırlanmaları uyarısında bulundu.


Albay eyaletinin başkenti Legazpi'den 14 kilometre uzakta bulunan Mayon Yanardağı'nın 6 kilometre çevresinde yaşayan halkın zorunlu tahliyesi yapıldı.


Yasak olmasına rağmen bölgede tarımla uğraşan köylüler yaşıyor. Yüksek risk alanından çiftlik hayvanları da tahliye ediliyor.


Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 seviyeli sistemde 3'e çıkarılmıştı. 3'üncü seviye, düşük şiddetli depremler, güçlü buhar ve kül patlamaları, lav akıntıları uyarısını içeriyor.


Mayon Yanardağı, 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.


Filipinler, Pasifik'te
"Ateş Kuşağı"
olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.



#Filipinler
#Mayon Yanardağı
#Tahliye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ödem atmak için bu içecek tarifini mutlaka deneyin!