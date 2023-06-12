Filipinler'de lav nehirleri nedeniyle tahliyeler sürüyor

Filipinler’de etkili olması beklenen Mawar Tayfunu sebebiyle ülkenin kuzeyindeki binlerce köy sakini tahliye edildi, resmi kurumlar ve okullar kapatıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Batanes Bölgesi Vali Yardımcısı Ignacio Villa, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olması beklenen Mawar Tayfunu nedeniyle sel ve toprak kayması tehlikesi göz önüne alınarak köylerden 4 bin 800 kişinin tahliye edildiğini söyledi.