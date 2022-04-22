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Dünya Akılalmaz kurtuluş Heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu, ilk sözü bakın ne oldu
ASYA

Akılalmaz kurtuluş: Heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu, ilk sözü bakın ne oldu

Filipinler’deki Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtulan 11 yaşındaki çocuğa arama-kurtarma ekipleri 20 saat sonra ulaştı. Yetkililer, ekipler çocuğa ulaştıklarında bir bacağının kırık fakat bilincinin yerinde olduğunu aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Filipinlerde Megi Fırtınasından akılalmaz kurtuluş: Heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu: İl sözü bakın ne oldu
Filipinler’deki heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu.

Filipinler’de etkili olan tropikal fırtına Megi, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına neden olmuş, ülkede 170’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

  • Filipinler’in Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde meydana gelen heyelanda evleri etkilenen 11 yaşındaki CJ Jasme adlı çocuk, felaketten buzdolabının içine saklanarak kurtuldu.

Arama-kurtarma ekiplerinin, 15 Nisan’da kentte yürüttüğü operasyonlar sırasında nehir kenarındaki bir buzdolabının içinde ulaştığı küçük çocuğun, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde olduğu tespit edildi.

Yetkililer, ekipler çocuğa ulaştıklarında bir bacağının kırık fakat bilincinin yerinde olduğunu aktardı.

İHA
  • Polis memuru Jonas Etis yaptığı açıklamada, çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin “Acıktım” olduğunu aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu belirtilerek, annesi ve küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının toprak kaymasında hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, çocuğun 13 yaşındaki erkek kardeşinin ise hayatta olduğuna inandıklarını aktardı.

En az 172 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 172 kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Savaş alanı gibi, ölü sayısı 121'e çıktı
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Şinhua ajansının haberine göre, afette en fazla can kaybı 81 kişinin öldüğü Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinde görüldü. Eyalete bağlı Abuyog bölgesinde ise 31 kişi hayatını kaybetti.<br><br>
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Eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yeri kullanılmaz hale gelirken 12 kişinin de kayıp olduğu kaydediliyor.<br><br>
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Filipinler ulusal afet ajansı da afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Böylece ölü sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.<br><br>
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Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.<br><br>
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En az 200 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.<br>
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Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.<br><br>
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Savaş alanı gibi, ölü sayısı 121'e çıktı
Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.
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