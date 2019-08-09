Dünya Filipinlerde ordu ve komünistler arasında çatışma 4 ölü
ASYA

Filipinler'de ordu ve komünistler arasında çatışma: 4 ölü

Filipinler'de ordu ile komünistler arasında çıkan olaylarda 3 isyancı ve bir asker öldü. Çatışmanın ardından isyancılara ait mühimmat ele geçirildi. 1969'da süre gelen ve 2016'da Duterte'nin devlet başkanlığına gelmesiyle taraflar arasında, barış için müzakereler başlamıştı. Negros Occidental kentinde Yeni Halk Ordusu'nun 2017'de şiddet olaylarını tekrardan başlatması sebep gösterilerek görüşmeler durdurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Çatışma, 3 isyancı ve bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Çatışma, 3 isyancı ve bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Filipinler'de ordu birlikleri ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 isyancı ve bir asker öldü.

  • Şinhua'daki habere göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Negros Occidental kentinde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile askerler arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren çatışmada, 3 isyancı ve bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Çatışmanın ardından isyancılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu.

Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

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