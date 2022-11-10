Dünya Filipinlerde ordu ve MİKC güçleri arasında çıkan çatışma 7 ölü
ASYA

Filipinler'de ordu ve MİKC güçleri arasında çıkan çatışma: 7 ölü

Basilan kentine bağlı Ungkaya Pukan bölgesinde, güvenlik güçleri ile MİKC arasında çatışma çıktı. Filipinler askeri yetkilileri ve MİKC liderlerinin araya girerek gerilimi düşürmeye çalıştığı çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 4 MİKC mensubu öldü. 7 askerin yanı sıra çok sayıda MİKC mensubunun da yaralandığı çatışmaya dair MİKC ve Filipinler, birbirlerini 2014 barış anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

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Haber Merkezi Diğer
Filipinlerde ordu ve MİKC güçleri arasında çıkan çatışma: 7 ölü
Filipinler

Basilan kentine bağlı Ungkaya Pukan bölgesinde, güvenlik güçleri ile MİKC arasında çatışma çıktı.

Filipinler askeri yetkilileri ve MİKC liderlerinin araya girerek gerilimi düşürmeye çalıştığı çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 4 MİKC mensubu öldü.

7 askerin yanı sıra çok sayıda MİKC mensubunun da yaralandığı çatışmaya dair MİKC ve Filipinler, birbirlerini 2014 barış anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) İçişleri Bakanı Naguib Sinarimbo, gelişmelerin kaygı verici olduğunu ve silah bırakma sürecinin kesintiye uğrayabileceğine dair düşüncelerin gelişmesine yol açabileceğini kaydetti.

Filipinler ordusundan Tuğgeneral Domingo Gobway, askerlerin bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara müdahale ettiği ve bu kişilerin kaçtıkları Ulitan kasabasında MİKC güçlerince koruma altına alındıklarını belirtti.

Askeri yetkililer, güvenlik güçlerinin Ulitan kasabasında MİKC güçlerinin açtığı ateşe karışı verdiği açıklamasında bulundu.

Çatışmanın, güney bölgesindeki hukuk düzeninin kırılgan yapısının sürdüğüne işaret ettiği kaydediliyor.

BARMM süreci

Bangsamoro Geçiş Hükümeti, 2019'da kurulmadan önce İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada 6 yıllık geçiş dönemi talep etmiş ancak müzakereler, 2022'ye kadar İbrahim yönetiminde 3 yıllık geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesinin ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022'ye kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken, geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatılmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.

Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 6
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Polis tarafından yapılan açıklamada, köprünün çökmesi sonucu Avrupalı bir turistin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en az 20 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.
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Köprünün çökmesi sonucu nehre düşen 11 araç ise ekipler tarafından vinçle nehirden çıkarıldı.
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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre köprünün aşırı yük nedeniyle çöktüğü ifade edildi.
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Nehrin üzerindeki köprü çöktü
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Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: Ölü ve yaralılar var
Filipinler'in Bohol eyaletinde nehrin üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

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