Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf: Kaçırdığı iki Endonezyalı kurtarıldı

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın eylül ayında kaçırdığı üç Endonezyalı balıkçıdan ikisinin kurtarıldığı bildirildi.
- Operasyonda iki Endonezyalı balıkçının kurtarıldığını açıklayan askeri yetkililer, çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, bir teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.
Yetkililer, örgütün elinde rehin olan diğer Endonezyalı balıkçıyı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ne olmuştu?
Malezya’nın Sabah eyaleti yakınındaki Tambisan açıklarında eylül ayında, üç Endonezyalı balıkçı Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırılmıştı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.