Filistin 4 ülkeden elçisini çekti

Filistin yönetimi, Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti.
Dört ülke, ABD'nin 14 Mayıs tarihinde tüm dünyayı karşısına alarak açtığı Kudüs'teki büyükelçiliğinin resepsiyonuna diplomat göndermişti.
Ayrıntılar birazdan...
Filistin yönetimi, Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti.
Dört ülke, ABD'nin 14 Mayıs tarihinde tüm dünyayı karşısına alarak açtığı Kudüs'teki büyükelçiliğinin resepsiyonuna diplomat göndermişti.
Ayrıntılar birazdan...
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