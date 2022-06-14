Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı

Filistinli yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakında gerçekleşmesi planlanan bölge turunda Washington yönetimine tepkilerini doğrudan iletmeye hazırlanıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 1 Haziran'da telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bu yönde ilk sinyalleri verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Blinken'la görüşmesinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki hak ihlallerinden, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine provokatif "bayrak yürüyüşüne" ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara kadar çeşitli konulara dikkati çekti.

Sahadaki durumun artık hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Abbas, İsrail'in ihlalleri karşısında Washington'un sessiz kalmayı bırakmasını ve harekete geçmesini istedi.

ABD'nin Axios sitesi de görüşmeye ilişkin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, "Bitti, artık bu son" dediğini aktardı.

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Görüşmede Abbas'ın, "ABD'nin politikalarında bir değişim olmadığı takdirde durum daha kötüye gidebilir" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Trump döneminde Filistin

Donald Trump başkanlığında Washington yönetimi Filistin aleyhine birçok karara imza attı.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak kabul etmesi belki de dış politikada aldığı en tartışmalı kararlardan biriydi.

Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen bu kararın ardından 14 Mayıs 2018'de ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı.

Trump yönetimi, 31 Ağustos 2018'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) verdiği tüm desteği durdurma kararı aldığını duyurdu, 25 Ağustos 2018'de ise Filistin yönetimine sağlanan mali desteği durdurdu.

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ABD, 7 Eylül 2018’de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldı, hemen ardından 10 Eylül'de ise Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapattı.

Bu adımların ardından Trump, 28 Ocak 2020'de dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

"Biden yönetimi kılını kıpırdatmadı"

Washington'un izlediği politikalarını değerlendiren uzmanlar, Filistinlilerin Biden'dan umduğunu bulamadığı görüşünde.

Filistinli siyasi analist Abdulmecid Suveylem, Abbas'ın birçok kez dile getirdiği gibi Filistin yönetiminin ABD'ye yönelik mesafeli olduğunu belirtti.

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Suveylem, "Mevcut yönetim (Biden) kılını kıpırdatmadı. İsrail'in siyonizm planını benimseyerek, Filistinlilere verdiği sözlerden geri döndü." dedi.

Biden yönetiminin olaya çifte standartla yaklaştığını ifade eden Suveylem, hak ihlallerine ve tek taraflı yaklaşımlara maruz kalan Filistinlilerin ABD tarafından adım atmaya çağrıldığını kaydetti.

Suveylem, "Biden yönetimini Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu açmaktan alıkoyan nedir? Neden FKÖ terör listesinde dururken, İsrail'in Kach örgütü terör listesinden çıkarılıyor?" ifadelerini kullandı.

İsrail konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında büyük bir fark olmadığını söyleyen Suveylem, "ABD, ister Cumhuriyetçiler döneminde olsun, ister Demokratlar döneminde olsun, oyalama, kandırma ve aldatma yöntemini benimser. Donald Trump ve Joe Biden yönetimleri arasındaki fark nedir? Fark yönetimlerin özünde değil, tarzında." değerlendirmesini yaptı.

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