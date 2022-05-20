Dünya Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Matar İsrailin tarihi eserlere zararını önlememiz gerek
ORTADOĞU

Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Matar: İsrail'in tarihi eserlere zararını önlememiz gerek

Konya'da İslam Dünyası Hukuk Kurultayı’nda konuşan Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Abdalnasser M.H. Matar, "Ortaya konulan çalışmalarla Kudüs'te yapıların korunması için çalışıyoruz. Bu eserlerin korunmasıyla İsrail'in gayrimeşru çalışmalarını ortaya koymak istiyoruz. İsrail'in tarihi eserlere verdiği zararı mutlaka önlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Matar: İsrailin tarihi eserlere zararını önlememiz gerek
Konya İslam Dünyası Hukuk Kurultayı

Uluslararası Hukuk Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, kentteki otelde düzenlenen İslam Dünyası Hukuk Kurultayı'nda, evrensel adalet çağrısı yapıldı. Kurultaya Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, milletvekilleri, 32 ülkenin politikacıları ve hukukçuları katıldı.

Kurultayda hitap eden Filistin Adalet Bakan Yardımcısı Abdalnasser M.H. Matar, "Ortaya konulan çalışmalar Kudüs'te yapıların korunması için çalışıyoruz. Kudüs'te bulunan yapıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eserlerin korunmasıyla İsrail'in gayrimeşru çalışmalarını ortaya koymak istiyoruz. İsrail'in tarihi eserlere verdiği zararı mutlaka önlememiz gerekiyor. Kudüs'ün hukuksal anlamdaki öğelerine ve aynı zamanda uluslararası kanunları göz önünde bulundurarak, Kudüs'ün korunmasıyla alakalı bakış açısı geliştirilmeli. İsrail'in yaptığı uluslararası insani hukuk zedelenmesi ve tecavüzün göstergesi" diye konuştu.

'Milyonlarca insan göçe tabi tutuluyor'

Kurultayın konuşmacılarından Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da "İnsan en kutsal varlıktır. Dolayısıyla yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler hepsi insanı korumak için olması gereken şeyler. İnsanın korunabilmesi için neler yapılıyor?

Dünyada birçok kurum ve kuruluş sözleşme mahkeme var fakat geldiğimiz nokta itibarıyla insan hakları evrensel belgesinden Avrupa Sözleşmesi'ne, uluslararası ceza mahkemesinden uluslararası adalet divanına, Birleşmiş Milletler'e, UNESCO'ya baktığımız zaman insanı koruyamamaktadır. Hepimizin gözü önünde Srebrenitsa'da insanlar katledildi, 2'nci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldürüldü. Bugün Myanmar'da, Filistin'de ve diğer birçok yerde bu kurumlar ve kuruluşlar insan haklarını koruyamıyor.

Son olarak da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Hani Birleşmiş Milletler, hani kurum ve kuruluşlar? Milyonlarca insan göçe tabi tutuluyor. Suriye ve Irak'ta, yanı başımızda milyonlarca insan öldürüldü" dedi.

'Dünya beşten büyüktür'

Ortak paydada herkesin özgürce yaşaması gerektiğini belirten Birkan, "Maalesef şu anki kuruluşlar bunu önleyemiyor, sadece güçsüzün aleyhine çalışan bir mekanizma var.

Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek var olan sisteme itiraz etmiştir. Uluslararası Hukukçular Birliği ile daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler'de bunu söyledi. Bu anlamda özellikle Uluslararası Hukukçular Birliği'nin gayretlerini çok önemsiyorum. Biz sadece Müslümanlar için ülkemizdeki insanlar için değil her millet için mutluluğu ve huzuru önemsiyoruz. Ülkemizin dış politikadaki tavrı bunu çok net şekilde göstermektedir. Dünyada mazlum ve mağdurların yanında olan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bugün kendisine en gelişmiş ülke olarak tanımlayanlarda ırkçılık almış başını gidiyor. Ortak bir paydada ve dünyada hepimizi özgürce yaşamalı, aynı zamanda din düşmanlığını da kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

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