Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalarını, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini ifade etti. Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür "tehlikeli" açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 12:26 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 13:01 AA