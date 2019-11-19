Dünya Filistin Başbakanı Iştiyye ABDnin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor
ORTADOĞU

Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor

Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalarını, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini ifade etti. Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür "tehlikeli" açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD, Yahudi yerleşim bölgelerini artık yasa dışı olarak görmediklerini açıklamıştı.
ABD, Yahudi yerleşim bölgelerini artık yasa dışı olarak görmediklerini açıklamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararı almasının, uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtti.

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  • Iştiyye, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD'nin İsrail'deki en radikal akımlardan birinin tarafgirliğini yapması, onu, uluslararası kanunların temel ilkelerini görmekten alıkoyuyor. Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Binyamin Netanyahu'ya destek olma çabasından başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye.

ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama
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ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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