Dünya Filistin Başbakanından İsraile Kudüs Havaalanını açma çağrısı
ASYA

Filistin Başbakanı'ndan İsrail’e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinlilerin yurt dışına çıkışının kolaylaştırılması için İsrail’e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Filistin Başbakanından İsrail’e Kudüs Havaalanını açma çağrısı
Timna Havalimanı

Ürdün devlet televizyonunun aktardığına göre Iştiyye, Amman’da Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavine ile temaslarda bulunmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Filistin Başbakanı, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin İsrail’in güneyindeki Timna (Ramon) Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verme planına karşı olduklarını belirtti.

İsrailli yetkililerin, Timna Havalimanı'nı açma amacının "Filistinlilere verilen hizmeti kolaylaştırmak" olduğu yönündeki iddiasını reddeden Iştiyye, "İşgalci İsrail eğer gerçekten Filistinlilerin hayatını kolaylaştırmak istiyorsa Kudüs Uluslararası Havaalanı'nı açsın." diye konuştu.

Halihazırda Batı Şeria'daki Filistinliler, hava yolculuğu için Ürdün'ü veya özel izinle Tel Aviv'deki havalimanını kullanıyor.

İsrail yönetimi sözünde durmadı

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, daha önce Batı Şeria'daki Filistinlilerin 22 Ağustos 2022'den itibaren Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verileceğini duyurmuştu.

Ancak Sivil Havacılık Otoritesi, 22 Ağustos’ta, Filistinlilere özel seferleri erteleme kararı alındığını açıklamış, seferleri ertelemenin sebeplerine dair ise bilgi vermemişti.

Filistin yönetimi ise İsrail içinden başlatılacak seferleri, Ramallah'a danışılmaması ve pratik olmadığı gerekçesiyle reddediyor.

Ramallah yönetimi, Filistinlilerin Batı Şeria'da kendi havaalanlarına sahip olmalarına izin verilmesini savunarak, İsrail'in seferleri başlatması halinde Timna Havalimanı'ndan yolculuk edecek Filistinlileri yaptırıma tabi tutacağını açıklamıştı.

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