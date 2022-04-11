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Dünya Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, olayların Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeden son bulmayacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne

Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'deki olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin halkının ebediyen beklemeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez. Yeni farklı ve tehlikeli bir realite yaşıyoruz. Bu durum, sürmesi imkansız bir hal yarattı ve gelecekte herhangi bir siyasi ufkun kapılarını kapatacaktır. Bu işgal tüm savaşların, sorunların ve bölgenin kördüğümlerinin sebebidir."

Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in orduya Batı Şeria'da öldürme ve tacizin önünü açan kayıtsız çalışma talimatı vermesindeki tehlike konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası müdahale talebi

Yahudi yerleşimcilerin gelecek cuma Mescidi Aksa'ya baskın düzenleme tehditleri konusunda da uyaran Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin duvar inşası kararı, son olarak Filistinli kadınların vahşice öldürülmesi gibi günlük olarak Filistin vatandaşlarının öldürülmeleri tehlikesine dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, tüm bu yaşananların gelişmeleri, kontrolü mümkün olmayan noktaya sürüklediğini belirterek olayların yıkıcı bir aşamaya ulaşmadan İsrail saldırılarını durduracak uluslararası bir müdahale ve himayenin sağlanması talebinde bulundu.

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