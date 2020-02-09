Dünya Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne Filistin haritasını tüm dünya biliyor ve kabul ediyor
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne: Filistin haritasını tüm dünya biliyor ve kabul ediyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

  • Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır" dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz" ifadesini kullandı.

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"Bölgede güvenli sağlayacak tek harita bu"

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtmişti.

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