Filistin Kızılayı Gazze'deki okul saldırısı sonrası ölü ve yaralıları tahliye etti

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadeleri kullanıldı.