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Dünya

Filistin Kızılayı Gazze'deki okul saldırısı sonrası ölü ve yaralıları tahliye etti

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların hastaneye nakline ilişkin görüntüleri paylaştı.

15:27 - 10/08/2024 Cumartesi
DHA
Foto: DHA
Foto: DHA

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların hastaneye nakline ilişkin görüntüleri paylaştı.



PRCS'den yapılan açıklamada, “Filistin Kızılayı ambulans ekiplerinin, Gazze Şehri'nin Al-Daraj mahallesindeki Tabi'in Okulu'nda İsrail işgalinin yerinden edilmiş kişileri bombalamasının ardından şehitlerin cesetlerini ve yaralıları alma çalışmalarını gösteriyoruz” denildi. Görüntülerde, hayatını kaybeden insanların ve yaralananların hastaneye sedyelerde taşındığı anlar yer aldı.


#Filistin Kızılayı
#Gazze
#İsrail
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