Filistin: Mekke'deki zirvede alınan kararlar İsrail'de endişeye neden olmuyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi kınandı.

"İsrail, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı vermeye, Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesini Müslümanlara kabul ettirmeye çalışıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurumlara, Kudüs ve kutsal değerlere karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Bu oluşum ve kurumlardan, İsrail'i uluslararası kanunlara uymaya mecbur edecek adımlar atması istenilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mekke'deki İİT zirvesinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yardım açıklamasının altına atılan imzalar daha kurumadan İsrail böyle bir hamlede bulundu. O, tüm Müslümanlara meydan okuyor ve aldıkları kararları görmezden geliyor, hafife alıyor. Bütün İslam alemine kararlarının bir önemi olmadığını söylüyor. Pratiğe baktığımızda da Mescid-i Aksa ve avlusunda yalnızca İsrail'in aldığı kararların uygulandığını görüyoruz."

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından dün Mekke'de "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla 14'üncü İİT olağan zirvesi düzenlenmişti.

Aralarında aşırı sağcı eski Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

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Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.