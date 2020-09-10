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Dünya Filistin topraklarına sahip çıkamayan Arap Liginden hadsiz Türkiye açıklaması
ORTADOĞU

Filistin topraklarına sahip çıkamayan Arap Ligi'nden hadsiz Türkiye açıklaması

Türkiye ve İran'ın Arap ülkelerine müdahalelerinin arttığını söyleyen Arap Ligi Genel Sekreteri Ebu Gayt, hadsiz açıklamalarda bulundu. Lig; "Ankara'nın Irak, Libya ve Suriye'ye müdahalelerini kınıyorum, bu hamleler tehdit oluşturuyor" diyerek, Türkiye'ye askerlerini bu ülkelerden çekme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Filistin topraklarına sahip çıkamamalarına rağmen tüm Arap devletlerinin amacının İsrail işgalini sona erdirerek, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına katkı sağlamak olduğunu belirten, Ebu Gayt, "Filistin'in hakkını sarsacak veya Kudüs kentinin statüsünü zedeleyecek her türlü plan ve düzenlemeyi uluslararası alanda reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Arap devletlerinin içişlerine Türkiye ve İran müdahalelerinin arttığını iddia eden Birlik Sekreteri, "İran ve Türkiye'nin tüm müdahalelerini kınıyor ve reddediyoruz" dedi. Ebu Gayt, "Libya'daki tarafların kapsamlı bir ulusal barış anlaşmasına hazırlık olarak, kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmalarını umuyoruz" diye konuştu.

BİRLİK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Birlikten yapılan yeni açıklamada, Ankara'nın Irak, Libya ve Suriye'ye müdahaleleri kınanırken, bu hamlelerin tehdit oluşturduğu kaydedilerek, Türkiye'den askerleri bu ülkelerden çekme çağrısı yapıldı. Öte yandan Birlik, Ankara'nın Irak'ın kuzeyinde terör ile mücadelesine karşı, Bağdat yönetiminin her türlü tutumunu destekleme karar aldı.

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