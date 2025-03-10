Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi basarak namaz kılanlara saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi basarak namaz kılanlara saldırdı

07:4310/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusunda bulunan bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek namaz kılanlara saldırdı ve caminin içini tahrip etti.

Olay sırasında camide bulunan aktivist Sair Hannuni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beyt Furik beldesinin doğusundaki Hırbet Tana bölgesinde bulunan Beytü'ş-Şeyh Camisi'ni hedef aldıklarını söyledi.

Olay yerine "plakasız Hummer tipi askeri araçla gelen ve İsrail ordusu üniforması giyen" 4 kişinin teravih namazı esnasında camiye baskın düzenlediğini belirten Hannuni, cemaatin kimlik ve telefonlarının toplandığını ve sıkı bir aramadan sonra avluda bir saat kadar yerde tutulduğunu ifade etti.

Hannuni, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin minberi kırarak halılara yağ ve meyve suyu döktüklerini, içerideki tüm cihazları ve aydınlatmayı tahrip ettiklerini kaydetti.

Filistinli yetkililere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

#Nablus
#Filistin
#Batı Şeria

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı başvurular devam ediyor: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?