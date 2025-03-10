Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi basarak namaz kılanlara saldırdı

Olay yerine "plakasız Hummer tipi askeri araçla gelen ve İsrail ordusu üniforması giyen" 4 kişinin teravih namazı esnasında camiye baskın düzenlediğini belirten Hannuni, cemaatin kimlik ve telefonlarının toplandığını ve sıkı bir aramadan sonra avluda bir saat kadar yerde tutulduğunu ifade etti.