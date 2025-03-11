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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi

16:2811/03/2025, Salı
AA
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Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Umm Safa beldesine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiği bildirildi.

Umm Safa Belde Belediye Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şafak vakti, Umm Safa beldesine baskın düzenlediğini belirtti.


İsraillilerin Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiğine dikkati çeken Sabah, "Yerleşimcilerin saldırılarının artması nedeniyle Filistinlilerin sürekli tedirginlik içinde yaşadığı beldemizde durum gergin" dedi.


Sabah, beldenin uzun yıllardır Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekerek, İsrail ordusunun da beldenin ana girişlerini kapatarak belde sakinlerinin hareket kabiliyetini sınırladığını vurguladı.


Filistinli yetkililere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirdi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.



#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria

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