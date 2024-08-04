Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İşgalci İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı hedef almaya devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasında Aksa'ya giren İsrailliler burada dua ederek dini ritüellerini yerine getirdi.

Bölgede yoğun şekilde konuşlanan İsrail polisi, baskınlar öncesinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

İşgalci İsrail geçen ay 23 kez Aksa'ya baskın düzenledi

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim Camisine (Harem-i İbrahim) yönelik ihlallerle ilgili aylık raporunu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, geçen temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırdığı ve 23 kez camiye baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de geçen ay Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği ve Yahudilere Mescid-i Aksa'da "ibadet izni" verdiği hatırlatılan açıklamada, bu şekilde caminin mevcut statükosunun değiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in geçen ay El Halil kentindeki İbrahim Camisine de defalarca baskın düzenlediği, 43 vakit ezan okunmasına ve Filistinlilerin camiye girmesine engel olduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Harem-i İbrahim Camisi

İbrahim Camii, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Kenti'nde bulunuyor ve caminin çevresinde yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana cami çevresindeki askeri önlemlerini sıkılaştırdı ve çoğu zaman civardaki Filistin mahallelerinde yaşayanlara sokağa çıkma yasağı uyguladı.