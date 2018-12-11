Dünya Filistin yönetimi İsraile karşı önemli kararlar alma aşamasında
ORTADOĞU

Filistin yönetimi İsrail'e karşı önemli kararlar alma aşamasında

Filistin yönetimi İsrail'e karşı önemli kararlar alma aşamasında

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında saldırı ve baskınlara devam etmesi durumunda “çok önemli kararlar” alacağını duyurdu.

AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in tehlikeli gerilimine yönelik sorumluluğunu yüklenmesi için başta Arap ülkeleri olmak üzere uluslararası taraflarla acil telefon görüşmeleri gerçekleştirecek.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in yükselttiği gerilimin, işgal altındaki Filistin kentlerinde sürekli baskın düzenlemesi, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik suçlara karışması ve kutsal mekanların hürmetinin ihlal edilmesi gibi durumlar olduğu belirtilen açıklamada, bunlara tepki gösterildi.

  • Açıklamada, İsrail’in devam eden baskınlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “İsrail’in bu uygulamaları tüm sınırları aşmıştır ve bundan sonra suskun kalınamayacak ihlallerdir. Bu baskınlar daha önce imzalanan tüm sözleşmelerin açık bir ihlalidir.” ifadesi kullanıldı.

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Filistin Devlet Başkanlığının durumları son haliyle değerlendireceğine dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkını koruyacak ve yararına hizmet edecek gerekli kararların alınacağı belirtildi fakat ayrıntı verilmedi.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmuş ve kentin bazı giriş çıkışlarını kapatmıştı. Ayrıca kentte birçok ev ve dükkanlara baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin birçok cihazına el koymuştu. Son olarak akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Ramallah’taki genel merkezine düzenlediği baskın sırasında ajans binasına göz yaşartıcı gaz atmıştı.

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