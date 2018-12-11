Filistin yönetimi İsrail'e karşı önemli kararlar alma aşamasında

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in tehlikeli gerilimine yönelik sorumluluğunu yüklenmesi için başta Arap ülkeleri olmak üzere uluslararası taraflarla acil telefon görüşmeleri gerçekleştirecek.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in yükselttiği gerilimin, işgal altındaki Filistin kentlerinde sürekli baskın düzenlemesi, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik suçlara karışması ve kutsal mekanların hürmetinin ihlal edilmesi gibi durumlar olduğu belirtilen açıklamada, bunlara tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail’in devam eden baskınlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “İsrail’in bu uygulamaları tüm sınırları aşmıştır ve bundan sonra suskun kalınamayacak ihlallerdir. Bu baskınlar daha önce imzalanan tüm sözleşmelerin açık bir ihlalidir.” ifadesi kullanıldı.

OYNAT 00:57 İsrail vahşeti: Filistinlileri evinden çıkarırken saldırdı Burası Kudüs'ün Jabel Mukaber mahallesi. İsrail askerleri evlerini yıkmak istedikleri Filistinli aileyi vahşi bir şekilde evlerinden çıkardı. Filistinlilere saldıran İsrailliler mahallede büyük bir kaosa sebep oldu.



Filistin Devlet Başkanlığının durumları son haliyle değerlendireceğine dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkını koruyacak ve yararına hizmet edecek gerekli kararların alınacağı belirtildi fakat ayrıntı verilmedi.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmuş ve kentin bazı giriş çıkışlarını kapatmıştı. Ayrıca kentte birçok ev ve dükkanlara baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin birçok cihazına el koymuştu. Son olarak akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Ramallah’taki genel merkezine düzenlediği baskın sırasında ajans binasına göz yaşartıcı gaz atmıştı.

DÜNYA İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenledi