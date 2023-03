Filistin’de ‘şükran’ seferberliği: Depremzedeler için başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar toplandı

Türkiye’nin her alanda Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahseden Diyk, “(Depremde) Filistin’in Türkiye’nin yanında yer alması, Türkiye’nin tutumuna duyduğu şükran ve takdirin bir ifadesidir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkının her zaman, meşru Filistin davasını savunduğunu vurgulayan Diyk, ilişkilerinin “kardeşçe” olduğu Türkiye’nin Filistin halkına her alanda, her türlü desteği verdiğini tekrarladı.