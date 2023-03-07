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Dünya

Filistin’de ‘şükran’ seferberliği: Depremzedeler için başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar toplandı

Filistin’de depremzedeler için başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar toplandı. Filistin imkanlarını seferber ederken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, “(Depremde) Filistin’in Türkiye’nin yanında yer alması, Türkiye’nin tutumuna duyduğu şükranın ifadesidir” dedi.

04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Filistin, depremlerin yaralarını sarması tüm imkanlarını Türkiye için seferber etti.

Filistin, depremlerin yaralarını sarması tüm imkanlarını Türkiye için seferber etti.

Filistin, depremlerin yaralarını sarması tüm imkanlarını Türkiye için seferber etti. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, tüm dünya ve özellikle Müslüman ülkelerin Türkiye’nin bu zor gününde yanında durmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

ERDOĞAN HER ZAMAN BİZİ SAVUNDU

“Filistin, deprem yaralarını sarma konusunda tüm imkanlarını Türkiye’yi desteklemek için seferber etti” diyen Diyk, “Türkiye’ye bu konuda güveniyor ve inanıyoruz. Türk hükümetinin, depremde yıkılanları eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa etme yeteneğine de inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin her alanda Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahseden Diyk, “(Depremde) Filistin’in Türkiye’nin yanında yer alması, Türkiye’nin tutumuna duyduğu şükran ve takdirin bir ifadesidir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk halkının her zaman, meşru Filistin davasını savunduğunu vurgulayan Diyk, ilişkilerinin “kardeşçe” olduğu Türkiye’nin Filistin halkına her alanda, her türlü desteği verdiğini tekrarladı.

Öte yandan Filistin’de, depremzedeler için başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar toplandı.


#Filistin
#Deprem
#Türkiye
#Ahmed ed-Diyk
1 saat önce
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Filistin’de ‘şükran’ seferberliği: Depremzedeler için başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar toplandı
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