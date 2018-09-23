Dünya Filistinden ABD açıklaması Tüm görüşmeleri durdurduk
ORTADOĞU

Filistin'den ABD açıklaması: Tüm görüşmeleri durdurduk

İrlanda'da resmi temaslarda bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "ABD yönetimi, Filistin halkına ve davasına savaş ilan etti. Bu nedenle ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı 6 Aralık'tan bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

İrlanda'ya resmi ziyarette bulunan Maliki, İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney'le başkent Dublin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 6 Aralık 2017'de "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini belirtti. Maliki, "ABD yönetimi, Filistin halkına ve davasına savaş ilan etti. Bu nedenle ABD'yle tüm görüşmeleri durdurduk." dedi.

Washington'un barış sürecindeki arabulucu rolünü kaybettiğine dikkati çeken Maliki şunları dile getirdi:

ABD hükümetinin aldığı kararla ilgili şikayette bulunmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerine gitme kararı aldık. Bu siyasi ve diplomatik üslubu sürdürerek, Filistin davasını savunacağız.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ile Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele almıştı.

Avrupa turu kapsamında İrlanda'ya gelen Abbas'a ziyaretinde, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Ömer ve Diplomatik İşlerden Sorumlu Müsteşar Mecdi el-Halidi eşlik ediyor.

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