Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı

Yalan ve dezenformasyon içerikli haberlerle göçmenlere karşı provokasyon yaptığı tespit edilen Zafer Partili hesapların şimdi de işgalci İsrail’in propagandasını yapmaya başladığı tespit edildi. Zafer Partisi Şırnak 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mahmut Tatar, "Rabbim İsrail ordusuna güç kuvvet versin" diyerek Filistinlileri hedef alan paylaşım yaptı.