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Dünya

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırdı. Toplantı çağrısının, İsrail'in Filistin halkına yönelik artan şiddeti nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

00:54 . 8/10/2023 Pazar
AA
Arap Birliği (Arşiv)

Arap Birliği (Arşiv)

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve giderek tırmanan gerilimi görüşmek üzere Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in daimi temsilcisinin Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Toplantı çağrısının, İsrail'in Filistin halkına yönelik artan şiddeti nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.



#Filistin
#israil
#Filistin Dışişleri Bakanlığı
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