Filistin'den Guatemala'ya 'Kudüs' kınaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'utanmaz bir kanunsuzluk eylemi' olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını "utanmaz bir kanunsuzluk eylemi" olarak niteledi.

Kararın kınandığı kaydedilen açıklamada, "Morales, uluslararası hukuku, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını açık bir şekilde ihlal eden bir karar alarak ülkesini tarihin yanlış tarafına sürüklemiştir." ifadesi kullanıldı.

Morales'in kararının, Guatemala'nın üyesi bulunduğu Bağlantısızlar Hareketi dahil diğer uluslararası ittifakların ortak duruşuna da saygısızlık olduğu aktarılırken bu eylemin Kudüs'teki Hristiyan önderlerin Kudüs'ün statüsünün değişmesine karşı açıklamalarını da tamamen göz ardı ettiği vurgulandı.

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Açıklamada, Morales'in Filistin'deki Hristiyanlar ile dayanışma göstermek yerine, Noel arefesinde onların da kutsal saydığı topraklardaki haklarına karşı çıkmayı tercih ettiği belirtilerek, "Filistin Devleti, bu kararı Filistin halkının vazgeçilemez hakları ve uluslararası hukuka karşı bariz bir düşmanlık eylemi olarak görmektedir. Filistin, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla bu yasadışı karara karşı çıkmak için çalışacaktır." ifadesine yer verildi.