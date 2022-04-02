Filistin'den 'İsrail' uyarısı: Gerilimi tırmandırırlarsa olaylar şiddetlenir

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, dün İsrail güçlerinin Cenin kentinde düzenlediği operasyonlarda 3 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in, mübarek ramazan ayının başlangıcına denk gelecek şekilde gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırması olayları patlama noktasına getirecektir. Bunu reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SİSTEMATİK SALDIRILARI SÜRÜYOR"

Ramazanda gerilimin düşürülmesi için başta ABD olmak üzere çeşitli uluslararası çabalar olduğunu belirten Ebu Rudeyne, buna rağmen İsrail yönetiminin "sistematik saldırılarını" sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in politikasının, "uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka karşı açık bir tehdit ve meydan okuma" olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin tüm bu tehlikeli uygulamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli mevkidaşına Mescid-i Aksa mesajı: Filistinliler engellenmemeli

FİLİSTİN RAMAZANA ŞİDDETİN GÖLGESİNDE GİRDİ

İsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Filistin toprakları, ramazan ayının yaklaşmasıyla daha gergin ve hareketli günlere sahne oluyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkardı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürüldü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

REKLAM