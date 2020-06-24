Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Filistinden İsraile uyarı İlhakın derhal sonuçları olur
ORTADOĞU

Filistin'den İsrail'e uyarı: İlhakın derhal sonuçları olur

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası topluma, İsrail'i ilhak planlarından vazgeçmesi konusunda yaptırımlar dahil "etkili önlemler" alma çağrısında bulundu. İlhakın suç olduğunu ve İsrail-Filistin ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokacağını belirten Maliki, ''İsrail'in, ilhakın derhal sonuçları olacağını bilmesi gerek'' dedi.

Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Etkili önlemler alma çağrısı

Maliki, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma İsrail'i ilhak planlarından vazgeçmesi konusunda yaptırımlar dahil ''etkili önlemler'' alması çağrısı yaptı.

  • İlhakın suç olduğunu ve İsrail-Filistin ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokacağını belirten Maliki, ''İsrail'in, ilhakın derhal sonuçları olacağını bilmesi gerek.'' dedi.

Maliki, ülkelere Filistin'i tanımaları çağrısı da yaparak, ''Her ülke çok geç olmadan rotayı değiştirme, İsrail işgalini durdurma ve iki devletli çözümü kurtarmaya yardımcı olacak güce sahip.'' diye konuştu.

ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı
DÜNYA
ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı
Abone Ol Google News
Hangi ilçeler alarm veriyor?

Hangi ilçeler alarm veriyor?

İstanbul'un semt semt koronavirüs yoğunluk haritası...
Dalgalanma devam ediyor

Dalgalanma devam ediyor

Son 24 saatin koronavirüs verileri açıklandı.
Sınav için özel uyarı!

Sınav için özel uyarı!

​Bakan Koca, kritik toplantı ardından açıklama yaptı.
Türkiye'nin <br>en mutlu 20 şehri

Türkiye'nin
en mutlu 20 şehri

​Listenin zirvesinde bakın hangi şehir var...
Yerli otoya <br>bir tescil daha

Yerli otoya
bir tescil daha

AB'den sonra Çin de TOGG'a 'yeşil ışık' yaktı.
Millet İttifakı'nda Libya çatlağı

Millet İttifakı'nda Libya çatlağı

​Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye Libya politikasında isabetli' çıkışı.

Vakalarda<br> 3 kat artış var

Vakalarda
3 kat artış var

Bolu Valisi Ahmet Ümit uyardı.

​Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testleri geçti.
Havacılıkta "yeni normal"

Havacılıkta "yeni normal"

​Neler değişti ve değişecek?

Terörist övdü, devleti 'katil' ilan etti

Terörist övdü, devleti 'katil' ilan etti

​Kaftancıoğlu'nun 9 yıl hapis cezasına uzanan dosyası...

​Kimi brandalara sardı kimi halılarla üstünü kapattı.

Haddini bil İsrail!

Haddini bil İsrail!

Mezarlık duvarındaki Türk Bayrağına saldırdılar!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.