Filistin’e destek korkuttu

İtalya, Fransa ve Güney Afrika’da İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskıyı sona erdirmek ve İsrail’i BM kararlarına uymaya zorlayan dernek olarak bilinen, (İsrail’i) boykot, tecrit, yaptırım hareketi anlamına gelen (BDS) dernek üyelerinin İsrail’e girişi yasaklandı. İsrail’e girmesi yasaklanan dernekler arasında Filistinle dayanışma içinde bulunan İskandinav ülkeleri, “Barış için Yahudi Sesi” ismindeki Amerikan Yahudi Dernekleri de yer aldı. Bu kişilerin İsrail’e girmesi durumunda gözaltına alınacağı kaydedildi. İsrail Parlamentosu, geçen martda İsrail’i boykot eden ülkelerin vatandaşlarına vize verilmemesini öngören bir kanun çıkarmıştı.
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